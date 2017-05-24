Уровень террористической угрозы в Великобритании повышен до максимального

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй по итогам заседания Объединенного центра анализа терроризма COBRA заявила о повышении уровня террористической угрозы с нынешнего «серьёзного» до максимального «критического», передает BBC. Это означает непосредственную угрозу теракта. Входящие в правительственного центра представители полиции, разведслужб и других силовых структур пришли в выводу, что «вероятность нападения не просто остается высокой, но следующее нападение может быть неизбежным», - заявила премьер.

Мэй допустила, что в Великобритании действует группа людей, причастных к теракту в Манчестере. Она пообещала, что к патрулированию улиц британских городов будет подключена армия. По всей стране будет установлена дополнительная охрана всех жизненно важных объектов инфраструктуры и туристических достопримечательностей.

Премьер предупредила людей от «излишней тревожности», отметив при этом, что повышение уровня угрозы является «пропорциональным и логичным решением».

Накануне на стадионе «Манчестер-Арена» прогремел взрыв. В результате 22 человека погибли, 59 получили ранения. Ответственность за акцию взяла на себя запрещенная в России группа «Исламское государство». Теракт предположительно совершил выходец из семьи сирийских беженцев 22-летний Салман Абеди.