Теракт в Манчестере совершил выходец из семьи ливийских беженцев

Теракт на стадионе в Манчестере совершил 22-летний Салман Абеди, иммигрант второго поколения, чья семья покинула Ливию еще в 1980-х, спасаясь от режима Каддафи. Личность террориста сегодня официально подтвердил глава полиции графства Большой Манчестер Иэн Хопкинс.

«Я могу подтвердить, что мужчина, подозреваемый в совершении зверств прошлым вечером, - это 22-летний Салман Абеди», - цитирует его ТАСС.

По данным английских СМИ, Салман был гражданином Великобритании, вторым из четверых детей в семье иммигрантов из Ливии. Он родился в 1994 г. уже в Манчестере, куда его родители переехали из Лондона, где прожили 10 лет. По данным The Guardian, полиция обыскала дом поблизости от места жительства Салмана и, возможно, задержала его 23-летнего брата Исмаэла Абеди. Официального подтверждения этой информации нет.

Взрыв прогремел в ночь на вторник, 23 мая, на стадионе «Манчестер арена», где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде. Погибли 22 человека, в том числе дети, десятки пострадали.