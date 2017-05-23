Избирательная кампания в Великобритании приостановлена, ответственность за теракт взяло на себя ИГ

Тереза Мэй: полиция знает, кто совершил теракт в Манчестере Toby Melville / Reuters

Премьер Великобритании Тереза Мэй сегодня заявила, что полиция располагает информацией о том, кто совершил теракт на стадионе в Манчестере. «Полиция и службы безопасности считают, что они знают личность человека, совершившего нападение в Манчестере», - сказала она после встречи чрезвычайного комитета COBRA. «Однако на данном этапе расследования мы не можем подтвердить его имя», - отметила она.

«Не подлежит сомнению, что жители Манчестера стали жертвами хладнокровно спланированной террористической атаки. Атаки, расчетливо нацеленной на нашу молодежь. Это один из худших терактов в истории Соединенного Королевства», - сказала Мэй.

У террориста могли быть сообщники, поэтому имеющаяся у силовиков информация пока не будет предоставлена общественности, подчеркнула премьер. Однако она сообщила, что картина атаки ясна: террорист-одиночка привел в действие самодельное взрывное устройство у одного из выходов со стадиона «Манчестер арена», «намеренно выбрав время и место с целью убить максимальное количество людей».

Полиция Манчестера подтвердила арест 23-летнего мужчины в связи с терактом. Детали не сообщаются. Около 15.00 мск стало известно, что ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство». Корреспондент BBC сообщил, что информацию об этом распространил один из каналов ИГ в Telegram. В то же время употребленный в сообщении термин «солдат Халифата» может относиться не к члену ИГ, а к ее стороннику.

После выступления в Лондоне у официальной резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит премьер направилась в Манчестер, сообщил Bloomberg. Там Мэй встретится с главным констеблем местной полиции и мэром Манчестера Эндрю Бернэмом, а также проведет еще одно заседание COBRA.

Мэй подтвердила, что приостанавливает предвыборную кампанию в британский парламент в связи с терактом. Накануне о приостановке кампании объявил лидер лейбористской партии Джереми Корбин. Сроки возобновления кампании к внеочередным выборам 8 июня не определены, отмечает Bloomberg. Ранее Мэй называла досрочные выборы единственной возможностью обеспечить единение депутатов в поддержке Brexit и гарантировать спокойствие и стабильность на годы вперед.

Взрыв прогремел в ночь на вторник, 23 мая, на стадионе «Манчестер арена», где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде. Погибли 22 человека, в том числе дети, десятки пострадали. Единственная версия теракта - подрыв террориста-смертника. Начата публикация официального списка жертв теракта. Первым названо имя 18-летней Джорджины Калландер, пишет The Guardian.

Королева Великобритании Елизавета II выразила соболезнования родственникам и друзьям погибших и пострадавших при теракте. «Я также хочу выразить свое восхищение жителям Манчестера, встретившим этот варварский акт человечностью и состраданием», - говорится в сообщении.