Эвакуирован торговый центр в центре Манчестера

Торговый центр Arndale в центре Манчестера эвакуирован предположительно после громкого хлопка, сообщила BBC. На кадрах телекомпании видны бегущие люди и полицейское оцепление. По сообщениям местных СМИ, в здании были слышны выстрелы, один человек задержан. Агентство Reuters около 13.40 мск сообщило, что торговый центр снова открывается.

Накануне, 22 мая, на стадионе «Манчестер арена» в Манчестере на северо-западе Великобритании, где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, взорвался террорист-смертник. Погибло 22 человека, ранено больше 50.