Полиция задержала подозреваемого в причастности к взрыву в Манчестере

В Манчестере задержали 23-летнего молодого человека, сообщает региональная полиция в Twitter. Он может быть причастен к взрыву на стадионе «Манчестер арена» на северо-западе Великобритании. Его имя в полиции не назвали.

Задержанный ранее в торговом центре Arndale мужчина к теракту отношения не имеет, отметили в полиции.

Накануне, 22 мая, на стадионе «Манчестер арена» в Манчестере на северо-западе Великобритании, где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, взорвался террорист-смертник. Погибли 22 человека, ранены больше 50.