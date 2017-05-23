Число погибших в Манчестере увеличилось до 22

Число жертв взрыва в Манчестере выросло до 22 человек, сообщает Reuters со ссылкой на полицию.

Среди погибших есть дети. По данным властей, предполагаемый террорист-смертник также погиб, однако неизвестно, указан ли он среди 22 погибших. Ранение получили 59 человек.

Вечером 22 мая на стадионе «Манчестер арена» в городе Манчестере на северо-западе Англии, где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, произошел взрыв. Инцидент произошел, когда концерт уже завершился и зрители начали направляться к выходу.