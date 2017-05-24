Все жертвы теракта в Манчестере опознаны

Полиция официально объявила, что опознаны все жертвы теракта, произошедшего 22 мая на «Манчестер-арене». Официальное заявление ведомство разместило в Twitter.

«К сожалению, мы знаем личности всех погибших в результате нападения на "Манчестер-арене", - говорится в заявлении. В полиции отметили, что налажен контакт с семьями всех жертв теракта, им оказывается профессиональная психологическая помощь.

«Из-за большого числа жертв на патологоанатомическую экспертизу необходимо от четырех до пяти дней», - говорится в сообщении. Имена жертв опубликуют после получения результатов экспертизы.