ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Манчестере

Ответственность за вчерашний теракт в Манчестере взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство». Корреспондент BBC сообщил, что информацию об этом распространил один из каналов ИГ в Telegram. В то же время употребленный в сообщении термин «солдат Халифата» может относиться не к члену ИГ, а к ее стороннику.

Сегодня премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что полиции известно имя смертника, а полиция Манчестера подтвердила задержание 23-летнего мужчины в связи с терактом. The Guardian со ссылкой на местных жителей сообщила, что полиция ведет обыски в районе Манчестера, где в том числе проживают выходцы из Ирака, Ливии и Саудовской Аравии.

Взрыв прогремел в ночь на вторник, 23 мая, на стадионе «Манчестер арена», где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде. Погибли 22 человека, в том числе дети, десятки пострадали. Единственная версия теракта - подрыв террориста-смертника.