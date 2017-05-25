Взорван автомобиль экс-премьера Греции Пападимоса

Взрывное устройство сработало в автомобиле экс-премьера Греции Лукаса Пападимоса, пострадали сам Пападимос и его водитель, сообщило агентство Reuters. По предварительным данным, у экс-премьера ранения обеих ног, он доставлен в больницу. Агентство уточняет, что он открыл в своей машине заминированный конверт.

Пападимос в 2012 г. подал в отставку, чтобы разблокировать формирование нового правительства после парламентских выборов. Пападимос, в прошлом зампред ЕЦБ, занимал пост премьер-министра Греции с ноября 2011 г., обеспечив Афинам получение пакета кредитов ЕС и МВФ в размере 170 млрд евро для стабилизации греческой экономики и списание примерно 100 млрд евро государственного долга перед частными кредиторами.