СПЧ попросил Путина провести первую административную амнистию

Председатель Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов попросил президента Владимира Путина провести административную амнистию. «Наш Кодекс об административных правонарушениях предусматривает возможность освобождения от наказания в связи с амнистией, но таких амнистий за всю нашу историю еще не было», — сказал Федотов газете «Коммерсантъ».

Он назвал предложение «абсолютно новаторским ходом». «Я думаю, было бы очень здорово, если бы президент выступил с такой инициативой», — пояснил Федотов. По его словам, принципиально важно, чтобы была поддержана сама идея административной амнистии. «Она хороша тем, что касается людей, которые совершили лишь административные правонарушения, а не преступления. Она может распространиться не на тысячи, а на миллионы людей», — пояснил Федотов.

Записку с концепцией проведения амнистии к 100-летию Октябрьской революции председатель СПЧ, по его словам, уже передал первому заместителю руководителя администрации президента Сергею Кириенко. В совете готовы создать проект постановления, который президент может внести в Госдуму. Соответствующие наработки у совета есть, подтвердил Федотов.