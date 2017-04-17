Комитет Госдумы поддержал законопроект о «лесной амнистии»

Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям поддержал концепцию законопроекта о «лесной амнистии» с условием его последующей доработки, сообщил в понедельник председатель комитета Николай Николаев.

Председатель комитета добавил, что при доработке документа в рамках подготовки ко второму чтению необходимо установить «фильтры, которые поставят заслон для мошенников, что попытались в свое время украсть у государства леса».

24 августа прошлого года губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с президентом Владимиром Путиным высказался за принятие закона о «лесной амнистии», которая позволила бы снять вопросы наложения земель юридических и физических лиц на земли лесного фонда.