«Дождь» опубликовал расследование о московской недвижимости близких Рамзана Кадырова

Телеканал «Дождь» опубликовал расследование о недвижимости близких главы Чечни Рамзана Кадырова в Москве. Жена Кадырова Медни Мусаевна владеет квартирой в 210 кв. м в жилом комплексе «Воробьевы горы» на Мосфильмовской улице в Москве, утверждал ранее «Собеседник». Как отмечает телеканал, в декларации Кадырова указано, что его жена владеет квартирой точно такой же площади. В Ростреестре указано, что владелица квартиры прописана в селе Центорой, откуда родом сам Кадыров и его супруга, говорится в расследовании. Стоимость квартиры аналогичной площади оценивается в 130 млн руб. Жилплощадь была приобретена в 2006 г., когда Рамзан Кадыров еще не занимал пост главы республики, пишет «Дождь».

При этом в декларации главы Чечни (она доступна с 2008 г.) вплоть до 2014 г. Медни Кадырова не получала никакого дохода. Сам Кадыров в этом году задекларировал 11 млн руб. дохода.

По данным телеканала, квартирой в 187 кв. м в ЖК «Эдельвейс» на Давыдковской улице в Москве владеет Марьям Юсуповна Делимханова. Также зовут мать депутата Госдумы Адама Делимханова, пишет «Дождь». Сейчас квартира похожей площади оценивается в 100 млн руб.

Кроме того, в этом же доме есть квартира 406 кв. м и у некой Разиты Заурбековны Делимхановой, отмечает «Дождь». Согласно декларации самого Делимханова, его супруга владеет квартирой такой же площади.

Разита Делимханова купила квартиру в конце 2011 г., сообщает телеканал со ссылкой на данные Росреестра. Согласно декларации, в тот год супруга Делимханова заработала 178 500 руб., а сам депутат – менее 2 млн руб. Как отмечает телеканал, в 2014 г. в декларации не был указан доход и собственность жены Делимханова. Рамзан Кадыров называл женой депутата Макку Делимханову.

Ранее «Собеседник» сообщал, что главе Чечни принадлежит участок земли напротив его рабочей резиденции. «Дождь» со ссылкой на Россрестр указывает, что площадь земельного участка составляет 3 700 кв. м. В тот же год на нем начали строить дома, его площадь – 2300 кв. м, делает телеканал вывод из снимков Google Earth. Участок был куплен в ипотеку у компании «Грозный-Сити», Кадыров до сих пор платит по этому займу. Телеканал указывает, что вокруг дома разбит ландшафтный парк, он находится в собственности у «Грозный-Сити». Эта компания является совладельцем «Лидер-авто», которая учреждена Фондом имени Ахмата Кадырова( его возглавляет мать Рамзана Кадырова). Если участок и дом отражены в декларации главы Чечни, то ландшафтный парк – нет, подчеркивает «Дождь».