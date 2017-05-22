Доходы Кадырова выросли более чем в 2 раза

Доходы главы Чечни Рамзана Кадырова в 2016 г. увеличились более чем в 2 раза по сравнению с 2015 г. Согласно опубликованной на сайте администрации региона декларации Кадыров заработал 11,5 млн руб., годом ранее – лишь 5 млн руб.

Согласно декларации Кадыров владеет жилым домом площадью 2344,3 кв. м и участком площадью 3668 кв. м. Также у главы Чечни, его жены и 12 детей в пользовании находится жилой дом площадью 300 кв. м. Транспорта у руководителя Чеченской Республики как не было, так и нет.

Супруга главы республики Медни Кадырова заработала в прошлом году 2,1 млн руб.

Кроме того, двое из 12 несовершеннолетних детей Кадырова заработали по 9,5 млн каждый.