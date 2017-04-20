10 любимых автомобилей власти

Daimler

Самая популярная марка у высших чиновников и парламентариев - Mercedes-Benz, следует из сведений об их доходах за 2016 г. В 728 декларациях встречаются 182 автомобиля немецкой марки. «Ведомости» проанализировали сведения о доходах за 2016 г. президента, министров, депутатов Госдумы, членов Совета Федерации и чиновников, занимающих руководящие должности в Администрации президента. Чаще всего госслужащие предпочитают большие кроссоверы GL-класса - в списке 23 таких автомобиля. Например, Mercedes-Benz GL (GLS) есть у пяти сенаторов и у начальника управления АП Олега Говоруна. Также популярен S-класс, ему отдали предпочтение 23 чиновника

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