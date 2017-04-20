10 любимых автомобилей власти
Парламентарии и чиновники предпочитают немецкие и японские кроссоверы
Самая популярная марка у высших чиновников и парламентариев - Mercedes-Benz, следует из сведений об их доходах за 2016 г. В 728 декларациях встречаются 182 автомобиля немецкой марки. «Ведомости» проанализировали сведения о доходах за 2016 г. президента, министров, депутатов Госдумы, членов Совета Федерации и чиновников, занимающих руководящие должности в Администрации президента. Чаще всего госслужащие предпочитают большие кроссоверы GL-класса - в списке 23 таких автомобиля. Например, Mercedes-Benz GL (GLS) есть у пяти сенаторов и у начальника управления АП Олега Говоруна. Также популярен S-класс, ему отдали предпочтение 23 чиновника
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Вторая по популярности у госслужащих Toyota – в декларациях сообщается о 133 автомобилях японской марки. Предпочтение отдано внедорожнику Land Cruiser - 59 машин. Чаще всего ими владеют семьи депутатов, в правительстве на таком ездит только министр внутренних дел Владимир Колокольцев
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Третья марка в рейтинге - Lexus, 67 автомобилей. Самая популярная модель - кроссовер RX. Чаще всего такие машины предпочитают супруги депутатов и сенаторов или чиновники из Администрации президента. Внедорожник LX, по сути люксовая версия Toyota Land Cruiser, также часто встречается в гаражах госслужащих. С его учетом модель - самая массовая машина власти
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Немецкий автопром не отстает от японского - следом идет BMW (59 автомобилей), и самая популярная модель не SUV, а премиальный седан 7-й серии. На них ездят только парламентарии – например, удлиненный BMW 750 Li задекларировал сенатор от Карачаево-Черкессии Рауф Арашуков, получивший в 2016 г. наименьший доход среди коллег по Совету Федерации (1,6 млн руб.). В правительстве и администрации президента такой модели ни у кого нет
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На Volkswagen ездят 47 госслужащих. Кроссовер Touareg – самая популярная модель, его задекларировали 13 семей. В том числе лидер КПРФ Геннадий Зюганов
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В автопарке чиновников и парламентариев есть 46 машин Land Rover, из них 33 - Range Rover. Например, на таком автомобиле ездит супруга депутата от КПРФ Александра Некрасова - второго в рейтинге депутатов по размеру семейного дохода. А также супруга еще одного депутата-коммуниста Михаила Щапова, которая, кстати задекларировала всего 6 копеек дохода в 2016 г.
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В топ-10 самых популярных автомобилей вошли и российские марки. «Ведомости» насчитали 46 машин марки ВАЗ/Lada в автопарке чиновников. Чаще всего это не современные X-Ray, как у министра связи Николая Никифорова, или Vesta, как у министра промышленности Дениса Мантурова, а харизматичный внедорожник "Нива" (ВАЗ 2121)
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В семейном автопарке чиновников насчитывается 41 Audi, самая популярная модель - Q5. Например, такой автомобиль есть у супруги министра Никифорова Светланы. В ее гараже есть также и высокотехнологичный электромобиль Tesla S
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Nissan не так популярен у российских госслужащих, как японские коллеги из Toyota, но тоже входит в топ-10. В семьях чиновников и парламентариев 38 автомобилей марки. Самый популярный - внедорожник X-Trail. На таком, например, ездит муж министра образования Ольги Васильевой
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На почетном 10-м месте оказался советский автопром – 36 чиновников задекларировали раритетные автомобили ГАЗ. В основном это ГАЗ-21 «Волга», пару которых уже который год декларирует Владимир Путин. А в гараже сенатора Виталия Богданова, поклонника классических автомобилей, ГАЗ-13 «Чайка» стоит рядом с Horch и тремя Bentley
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