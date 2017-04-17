Поиздержались в кризис

Доходы многих чиновников и депутатов в 2016 г. снизились, следует из опубликованных ими деклараций

Доходы многих чиновников и депутатов в 2016 г. снизились, следует из опубликованных ими деклараций

Как следует из опубликованных в пятницу деклараций о доходах и имуществе высших чиновников и парламентариев, в кризисный год многие в доходах потеряли.

Так, президент Владимир Путин заработал 8,9 млн руб. (на 33 000 руб. меньше, чем в 2015 г.), премьер Дмитрий Медведев – 8,7 млн руб. (на 181 000 руб. меньше). Пресс-служба правительства объяснила это уменьшением суммы банковского вклада и процентов по нему. Почти на 0,5 млн руб. уменьшился доход главы кремлевской администрации Антона Вайно (9,6 млн руб.). Потерял в доходах и лидирующий в кремлевском рейтинге первый замглавы администрации Сергей Кириенко (85,5 млн руб.): в 2015 г. как глава «Росатома» он задекларировал 133 млн руб.

В правительстве больше всех заработал министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов (582,2 млн руб.), увеличивший доходы в 12 раз. В пресс-службе Минкавказа «Интерфаксу» пояснили, что эти средства «получены в результате доходов от вкладов, а также операций с недвижимостью: в частности, была продана дорогостоящая недвижимость в Москве». Прошлогодний лидер, министр по работе с открытым правительством Михаил Абызов остался вторым (520,9 млн руб. против 455,6 млн в 2015 г.).

Семейные лидеры 614,9 млн руб. составил в 2016 г. доход семьи Льва Кузнецова – самой состоятельной в правительстве. В администрации президента лидирует по доходам семья Дмитрия Пескова, задекларировавшая 133,6 млн руб.

Несколько чиновников задекларировали недвижимость за рубежом. В частности, жена пресс-секретаря президента Татьяна Навка владеет квартирой в США, семья первого вице-премьера Игоря Шувалова по-прежнему арендует квартиру в Великобритании и дом в Австрии, вице-премьер Александр Хлопонин и министр Абызов сохранили недвижимость в Италии, а Кузнецов – во Франции.

О происхождении средств, потраченных на крупные покупки, в Кремле и Белом доме отчитались трое. Полпред президента в Госдуме Гарри Минх приобрел четвертую квартиру за счет займа и накоплений прошлых лет. Старший референт президента Ярослав Шабанов купил шестой земельный участок за счет накоплений, а его супруга в счет займа – третью квартиру. Министр финансов Антон Силуанов приобрел несколько объектов недвижимости «за счет средств, полученных от продажи ранее приобретенного имущества, а также личных накоплений».

Самым богатым в Госдуме стал архангельский единоросс Андрей Палкин (678,47 млн руб.), в отношении которого суд в марте начал процедуру банкротства. Доходы лидера 2015 г. Леонида Симановского упали с 907 млн до 377 млн руб. В Совете Федерации вне конкуренции камчатский рыбопромышленник Валерий Пономарев, чей доход вырос с 1 млрд до 2,7 млрд руб.

Официальные декларации лишь отчасти могут служить источником знания о подлинном положении дел, говорит заместитель гендиректора «Трансперенси интернешнл – Р» Илья Шуманов: чиновники и депутаты научились использовать юридические лазейки в законе. В основном это касается дорогостоящей недвижимости, яхт и бизнес-джетов. Самой распространенной схемой ухода от декларирования стала регистрация активов на совершеннолетних родственников, которых не нужно указывать в декларациях. Используется и регистрация имущества на коммерческую или некоммерческую организацию: в этом случае информация попадает в закрытую часть декларации, которая не публикуется, объясняет Шуманов.