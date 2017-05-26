Марат Сафин станет советником по спорту председателя Госдумы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил Марату Сафину занять пост своего общественного советника по спорту. Об этом сообщил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Ранее Сафин сообщил, что решил сложить с себя мандат депутата Госдумы. При этом он принял предложение Володина. «Я думаю, от такого нельзя отказываться, от таких возможностей», - заявил он, добавив, что готов консультировать по вопросам спорта.

Место Сафина может занять секретарь регионального отделения «Единой России» в Чувашии Николай Малов, сообщил секретарь генерального совета «Единой России» Сергей Неверов. По его словам, решение о передаче мандата будет принято в течение 14 дней на заседании генсовета партии.