Детский омбудсмен пообещала разобраться с задержанием ребенка в Москве

Уполномоченная при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова пообещала разобраться с задержанием в центре Москвы девятилетнего мальчика, читавшего стихи. «Вчера в Москве задержали мальчика. Я, конечно, понимаю, что полицейский не аниматор, но это же ребенок... Разберемся во всем обязательно», — написала Кузнецова в Facebook.

Адвокат Татьяна Соломина сообщила, что полиция отпустила мальчика и принесла извинения его отцу. «Ребенок дома. Отцу принесены извинения замначальника полиции по охране общественного порядка МВД по ЦАО. Протокол будет аннулирован», — написала она в Twitter.

Ранее в МВД сообщили, что по данному факту проводится проверка. «Назначена проверка по факту инцидента, который произошел 26 мая на улице Воздвиженка в 19.40», — сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Александр Князев.

Вечером в пятницу сотрудники полиции увидели на улице Воздвиженка ребенка, который находился там один и подходил к прохожим и водителям автомашин. По данным СМИ, ребенок читал стихи, также сообщается, что он просил у прохожих деньги. Полицейские доставили мальчика в ОМВД и вызвали для разбирательства его родителей.