Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил с Днем пограничника военнослужащих, гражданский персонал, ветеранов пограничной службы ФСБ. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Сегодня мы чествуем тех, кто надежно защищает государственные границы России, бережет родную землю от врага, кто свято чтит ратные, патриотические традиции многих поколений своих предшественников», — говорится в телеграмме президента.

Он поблагодарил пограничников «за безупречное выполнение поставленных задач» и «честную службу Родине и народу» и пожелал им «успехов, здоровья и благополучия».