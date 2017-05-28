СМИ сообщили о задымлении на станции метро «Парк Победы» в Москве

На станции «Парк Победы» Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена произошло задымление, сообщает корреспондент РБК. По его данным, поезда проезжают станцию без остановок. Пассажиров попросили воспользоваться наземным транспортом.

Прибывшие на место пожарные не обнаружили возгорания, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ГУ МЧС по Москве. «На станции не обнаружено ни запаха дыма, ни загорания», — сказал собеседник агентства.

Метро работает в штатном режиме, сообщили в пресс-службе метрополитена. «20.15. Движение по всем линиям метро осуществляется в соответствии с графиком», — говорится в сообщении Московского метрополитена в Twitter.