Россельхознадзор хочет вернуть функции контроля, переданные Крыму

Россельхознадзор намерен вернуть себе полномочия по надзору и контролю над качеством сельхозпродукции в Крыму, переданные властям республики в прошлом году, сообщил сегодня руководитель ведомства Сергей Данкверт. «Мы направили письмо о расторжении соглашения обо всех переданных полномочиях главе Крыма Сергею Аксенову. Мы были обязаны за три месяца предупредить, теперь у нас есть время, чтобы урегулировать. Может быть, мы еще и договоримся по каким-то направлениям», - отметил он.

Данкверт отметил, что Крым стал первым субъектом, которому Россельхознадзор передал контрольно-надзорные полномочия. «Мы не совсем довольны исполнением тех полномочий, которые мы передали. Даже с точки зрения потребителя, посмотрите - улучшается ситуация, или не улучшается?» - сказал он.

По словам Данкверта, исследования, проведенные в 2016 г. по безопасности продукции животноводства, показали «небезопасность» 10% проверенной продукции в Крыму, тогда как в целом по России этот показатель не превышает 3-4% от отобранных проб.

«Что касается фальсифицированной продукции, по Крыму этот процент еще выше, порядка 25%», - отметил он.

В 2016 г. Россельхознадзор передал ряд своих полномочий органам власти Республики Крым. В частности речь идет о внутреннем ветеринарном и карантинном контроле. В ведении Россельхознадзора остается контроль над сельхозпродукцией и ветконтроль на границе Крыма с Украиной.