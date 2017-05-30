В Думе улучшат работу с обращениями граждан

Аппарат Госдумы в ближайшее время должен завершить работу над интернет-приемной для обращений граждан, сообщает корреспондент «Ведомостей». Обращений от граждан стало больше, рассказал журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

К концу года в нижней палате парламента закончат работу и над новым сайтом. «Сегодня каждый депутат ведет работу с обращениями самостоятельно, каждый ее организовал сам, мы говорим о единой системе, которая обобщала и систематизировала бы все», – объяснила руководитель думского аппарата Татьяна Воронова, добавив, что новая система позволит видеть и реагировать на самые острые обращения в регионах.

В аппарате также сообщили, что официальных прогульщиков в Думе к концу сессии так и не появилось, зато благодаря сэкономленным средствам по отпускам за свой счет, думский аппарат смог «добавить» денег на транспорт парламентариев в регионах: изначально бюджет позволял направить лишь 296 000 рублей на транспортное обеспечение каждого депутата, сейчас эта сумма выросла до 830 000 руб., рассказала Воронова.