Умер бывший диктатор Панамы Мануэль Норьега

В возрасте 83 лет скончался бывший диктатор Панамы генерал Мануэль Антонио Норьега. Как передает ВВС, о его смерти объявил пресс-секретарь правительства страны Мануэль Домингес. Недавно генерал перенес операцию на мозге и у него возникли осложнения.

Норьега с 1962 г. служил в Национальной гвардии Панамы. В 1968 г. он поддержал военный переворот генерала Омара Торрихоса, годом позже возглавил управление военной разведки и контрразведки Генштаба. После гибели Торрихоса в 1981 г. Норьега возглавил Генштаб ВС Панамы при новом военным правительством, в 1983 г. стал командующим Национальной гвардией, затем главнокомандующим Силами национальной обороной и фактическим руководителем государства. Несмотря на тесное и многолетнее сотрудничество с США и, в частности, с ЦРУ, в 1988 г. генерал был обвинен американскими властями в торговле наркотиками, а в декабре 1989 г. свергнут в результате спецоперации США. В начале января 1990 г. Норьега был арестован, переправлен в США и осужден в 1992 г. на 30 лет тюрьмы за торговлю наркотиками и вымогательства. Срок он отбывал в статусе военнопленного.

В апреле 2010 г. он был экстрадирован во Францию, где его судили за отмывание средств, нажитых на торговле наркотиками. Приговор ему был вынесен в августе того же года, он был приговорен к семи годам лишения свободы, но в 2011 г. он был экстрадирован в Панаму, где его заочно судили за нарушения прав человека, убийства и коррупционные преступления за годы его пребывания у власти. Уже в панамской тюрьме он перенес инсульт в феврале 2012 г. В январе 2017 г. он был освобожден из тюрьмы для подготовки к операции на мозге, в марте после операции началось внутричерепное кровотечение и состояние его стало критическим. Умер он 29 мая.

В июле 2014 г. генерал подал иск из панамской тюрьмы в США против создателя игры Call of Duty: Black Ops II. компании Activision за использование его имени и образа без его разрешения. До судебного разбирательства дело не дошло.