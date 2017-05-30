Сенат Нидерландов поддержал ратификацию соглашения об ассоциации Украина – ЕС

Сенат Нидерландов в Гааге сегодня поддержал ратификацию соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом, сообщило агентство УНИАН. 23 февраля ратификацию соглашения одобрила нижняя палата. Для вступления в силу законодательный акт должен быть подписан королем страны и официально опубликован.

«Сегодняшнее голосование в Сенате - важный сигнал Нидерландов и всего Евросоюза нашим украинским друзьям: место Украины - в Европе. Будущее Украины - с Европой», - говорится в заявлении президента Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера.

Нидерланды - единственная страна ЕС, которая до сих пор не ратифицировала соглашение. По итогам рекомендательного референдума 2016 г. более 60% проголосовавших высказались против заключения соглашения об ассоциации с Украиной.