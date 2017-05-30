Кремль рассказал о планах Путина с 31 мая по 3 июня

Президент России Владимир Путин 31 мая-3 июня в Санкт-Петербурге примет участие в работе XXI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), проведет ряд встреч с представителями зарубежных государств, а также пообщается с российским и иностранным бизнесом, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

«1 июня состоится официальный визит премьер-министра Индии Нарендры Моди. На переговорах президента России с главой индийского правительства планируется обсуждение широкого круга вопросов, касающихся укрепления российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства, прежде всего расширения торгово-экономического сотрудничества», - говорится в сообщении.

Также в этот день состоится традиционная встреча Путина с руководителями международных информационных агентств и пройдут переговоры с активом международного экспертного совета Российского фонда прямых инвестиций и представителями международного инвестиционного сообщества.

На 2 июня запланировано участие главы государства в пленарном заседании ПМЭФ, на котором также выступят Моди, федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн и президент Молдавии Игорь Додон.

Кроме того, Путин примет участие в панельной дискуссии «Бизнес-диалог Россия - США» и проведет переговоры с федеральным канцлером Австрии и генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Глава государства также встретится с руководителями крупнейших иностранных компаний, в ходе дискуссии с которыми будут обсуждаться инвестиционный климат и бизнес-потенциал России.

3 июня президент России будет присутствовать на церемонии имянаречения арктического танкера-газовоза «Кристоф де Маржери» - судна уникального ледового класса Arc7, разработанного для проекта «Ямал СПГ».