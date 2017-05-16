На заседании ПМЭФ вместе с Путиным 2 июня будет участвовать премьер-министр Индии

Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет под девизом «Поиск нового баланса в глобальной экономике», сообщил на пресс-конференции ответственный секретарь форума, советник президента России Антон Кобяков.

По его словам, в подготовке программы участвовали около 200 экспертов, более 500 спикеров уже подтвердили участие в ПМЭФ. Архитектуру программы составляют четыре блока: динамика глобальной экономики, российская экономика, новые технологии и человеческий капитал. В пленарном заседании 2 июня вместе с президентом России Владимиром Путиным будут участвовать премьер-министр Индии Нарендра Моди и федеральный канцлер Австрии Кристиан Кёрн.

Уже зарегистрировалось более 5000 участников, темпы регистрации на 15% выше, чем в прошлом году, сказал Кобяков.

Основная программа - 108 деловых мероприятий (в 2016 г. их было 72). Среди участников 39 министров из 26 стран, 10 членов клуба Нобелевских лауреатов. На форум приедут более 250 гендиректоров крупнейших иностранных компаний и больше 700 глав российских компаний. По словам Кобякова, доля государства в бюджете форума не превысит 2%. Партнерами форума стали 62 компании, в том числе четыре генеральных - Газпром, Сбербанк, Роснефть, МНТП.

Генеральный спонсор - ВТБ, автомобили для участников предоставит Mercedes Benz. Пакет генерального партнера стоит 58 млн руб., обычный партнерский пакет 30 млн руб.

Форум пройдет с 1 по 3 июня в выставочном комплексе «Экспофорум» на южной окраине Петербурга рядом с аэропортом «Пулково». Площадь «Экспофорума» 82 000 кв. м, из которых 18 000 кв. м займет застройка партнеров, говорит Кобяков. Во время ПМЭФ в прошлом году «Экспофорум» посетили 12 000 человек, в этом году будет больше. Участники ПМЭФ смогут бесплатно, по предъявлении бэйджа, посетить Русский музей, музей Фаберже, Капеллу, Екатерининский и Александровский парки в Царском селе.