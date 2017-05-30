Чешский суд принял решение об экстрадиции хакера Евгения Никулина

Чешский суд постановил, что гражданин России Евгений Никулин, подозреваемый в причастности к хакерским атакам в США, может быть экстрадирован в США или в Россию. Об этом сообщает «Радио свободная Европа/Радио Свобода» в Twitter.

Никулина подозревают в причастности ко взлому социальной сети LinkedIn в 2012 г. В мае 2016 г. LinkedIn сообщила о том, что в результате хакерской атаки в 2012 г. были скомпрометированы данные 100 млн пользователей этой сети.

Как отмечает издание «Новое время», в США россиянина обвиняют во взломах, причинивших ущерб LinkedIn, Dropbox и Formspring в 2012-13 гг., в России – в краже денег со счета WebMoney.

Кроме того, Никулин сообщал изданию, что ему предлагали взять на себя вину за взлом почты кандидата в президенты США Хиллари Клинтон в обмен на деньги и недвижимость в США. Россиянин утверждает, что не имеет никакого отношения ко взломам, а на жизнь он зарабатывал перепродажей автомобилей.