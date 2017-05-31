Мэрию Кишинева временно возглавит единственный оставшийся на свободе представитель руководства

В мэрии Кишинева к работе возвращается вице-мэр Нестор Грозаву, «Интерфакс» назвал чиновника «единственным оставшимся на свободе руководителем городской администрации». Грозаву проходит по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, он был задержан 25 апреля. Ранее по этому же делу был задержан и мэр Кишинева Дорин Киртоакэ, чиновники попали под следствие по делу о тендере при организации системы платных парковок в городе.

30 мая Грозаву по апелляции его защиты был освобожден из-под домашнего ареста и переведен под судебный контроль, сообщает Publika.md. Суд не требовал отстранить его от должности. Грозаву теперь будет исполнять обязанности мэра, сообщает «Интерфкакс». Всего в мэрии задержаны 11 чиновников, подозреваемых в причастности к злоупотреблениям при проведении тендера и подписании контракта о внедрении в Кишиневе системы парковок. Кроме Грозаву и Киртоакэ это секретарь мэрии Валерий Диденку, муниципальные советники Геннадий Думанский и Олег Онищенко, ряд других чиновников и представителей экономических агентов. Ранее по этому же делу были арестованы Грозаву и начальник управления транспорта мэрии Игорь Гамрецкий, а также бизнесмен Александр Пинчевский - один из богатейших людей страны, напоминает агентство.

По версии следствия, мэр дал Грозаву указание подписать контракт по организации платных парковок с "EME PARKLEITSYSTEM GmbH" без согласия муниципального совета вопреки законодательству о государственно-частном партнерстве. Вице-мэр до этого возглавил комиссию по выбору подрядчика на этот заказ. Упомянутая компания выиграла тендер в результате согласованных действий чиновников мэрии, экономических агентов и бизнесмена - теневого управляющего этой компании, считает следствие. Оно утверждает, что раскрыло схему злоупотреблений при проведении тендера, установило роль мэра в ускорении подписания договора и получение им вознаграждения за оказанные услуги. Договоренность предусматривала, что мэр и начальник управления транспорта будут получать 26% от доходов компании, которая должна была получить эксклюзивное право на установление платных парковок в Кишиневе сроком на 25 лет, утверждает следствие.