Путин посетил старообрядческий Рогожский духовный центр

Президент России Владимир Путин приехал в Рогожский духовный центр Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) в Москве.

Он осмотрел в храме Рождества Христова выставку «Сила духа и верность традиции», собравшую уникальные памятники старообрядческой культуры XVI-XX вв.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что общение Путина с митрополитом Московским и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) Корнилием проходит на регулярной основе довольно давно.

«На моей памяти это далеко не первая встреча. И с Корнилием они общались по случаю разных мероприятий и разных церемоний, то есть это множественное общение… У них достаточно регулярное общение проходит. Справедливости ради нужно отметить, что как и с представителями других конфессий, наших, российских», — сказал Песков.