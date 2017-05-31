Трамп выведет США из Парижского соглашения по климату – Reuters

Президент США Дональд Трамп намерен вывести США из Парижского соглашения по климату, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Трамп обещал это сделать во время предвыборной кампании.

Соглашение по борьбе с изменениями климата было подготовлено в Париже в 2015 г., заключено в апреле 2016 г. в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Подписи под документом поставили представители более 170 стран, в том числе США, Китая и России. Оно заменило Киотский протокол. Парижское соглашение обязало США к 2025 г. сократить выбросы парниковых газов на 26-28% по сравнению с уровнем 2005 г.

Документ предусматривает в качестве общей цели 196 стран мира сдерживание повышения средней температуры на Земле в пределах 2 градусов Цельсия к 2100 г. от уровня доиндустриальной эпохи, а также приложение усилий по сдерживанию этого показателя в пределах 1,5 градусов Цельсия. Только две страны в мире не поддержали соглашение: Сирия и Никарагуа.