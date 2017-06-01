Суд перенес на 5 июня вынесение приговора экс-директору Библиотеки украинской литературы

Мещанский суд перенес с 1 на 5 июня оглашение приговора бывшему директору Библиотеки украинской литературы Наталье Шариной. Это ТАСС сообщила пресс-секретарь райсуда Юлия Бочарова.

На прениях сторон 29 мая прокурор Людмила Баландина попросила для подсудимой пять лет условно и запретить ей в течение трех лет работать на госслужбе или занимать должности, связанные с общественно-политической деятельностью. По версии обвинения, Шарина не изъяла из библиотеки экстремистскую литературу, фиктивно устроила на работу двух сотрудников в качестве юрист-консультов и в 2011-2013 гг. расходовала предназначенные для выплаты юристам библиотеки средства на свою защиту по первому уголовному делу об экстремизме. Гособвинитель также частично поддержала гражданский иск к Шариной на 2,38 млн руб.

Экс-директор библиотеки заявила, что не считает себя виновной, и попросила ее оправдать.

Против нее сначала было возбуждено уголовное дело по ст. 282 УК (возбуждение национальной ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства), а затем ей предъявили обвинения в растрате и в растрате в крупном размере.