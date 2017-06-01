ФСИН: за 15 лет число подростков в воспитательных колониях сократилось в 10 раз

Число подростков, содержащихся в воспитательных колониях России, сократилось в 10 раз за последние 15 лет, сообщили в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ.

На 1 января 2002 г. в воспитательных колониях содержалось 18 600 человек, а на 1 мая 2017 г. - 1592 человека.

«Главным образом снижение численности осужденных связано с декриминализацией статей Уголовного кодекса Российской Федерации, расширением спектра наказаний, не связанных с изоляцией от общества», - пояснили во ФСИН. В настоящее время наказание в виде лишения свободы подростки до 18 лет получают в основном за тяжкие и особо тяжкие преступления.