Правительство разрешило иностранцам защищать в России диссертации на родном языке

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое разрешает иностранным гражданам защищать диссертации на иностранном языке. Документ, подписанный 29 мая, был опубликован на сайте правительства.

«Подписанным постановлением в положение (о присуждении ученых степеней) внесено изменение, в соответствии с которым иностранным гражданам, подготовившим диссертации на соискание ученых степеней, может быть предоставлено право защиты на иностранном языке в организациях, где предусмотрена возможность такой защиты», - говорится в справке к распоряжению.

При этом диссертация и автореферат должны быть предоставлены на русском и иностранном языках. Перевод документов на русский язык, а также обеспечение услуг переводчика в случае приглашения соискателя на заседание Высшей аттестационной комиссии или экспертного совета такой комиссии обеспечиваются за счет средств организации, в диссертационном совете которой проводится защита, или за счет соискателя по соглашению между ними.