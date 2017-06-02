ФСБ ликвидировала в Москве крупную наркотическую лабораторию

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) ликвидировали крупную наркотическую лабораторию в Москве, задержаны пять человек. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ФСБ, у задержанных изъято не менее 5,3 кг синтетических наркотиков, 230 л жидкости, содержащей наркотические средства, лабораторное оборудование, химические реагенты и прекурсоры.

Спецслужба отмечает, что подпольная лаборатория производила особо крупные партии синтетических наркотиков для незаконного сбыта через интернет.

По данному факту следственным управлением ФСБ возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.