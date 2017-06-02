В России впервые предъявлено обвинение в злостном неисполнении закона об иноагентах

Председатель союза «Женщины Дона» Валентина Череватенко обвиняется в злостном неисполнении требований закона об иностранных агентах (ст. 330.1 УК РФ), сообщает «Медиазона». Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа до 300 000 руб., исправительных работ, а также лишения свободы сроком на два года.

«Следствие велось целый год. Я не признаю свою вину абсолютно. Мы защищались и продолжаем защищаться. Дела находятся в Европейском суде», — сказала Череватенко. Она возглавляет координационный совет союза «Женщины Дона», который коллегиально принимает решения, но обвинение предъявлено ей лично.

Союз «Женщины Дона» был включен Минюстом в реестр иностранных агентов в 2014 г. Также Череватенко возглавляет правление одноименного фонда содействия развитию гражданского общества и правам человека, который включили в реестр в 2015 г. Решения были последовательно обжалованы.