Минобороны получит 14 вертолетов Ка-52 в 2017 году

Минобороны России в 2017 г. получит 14 вертолетов Ка-52 «Аллигатор», заявил заместитель министра обороны Юрий Борисов. Он уточнил, что всего до 2020 г. будет поставлено 50 таких машин.

Борисов также сообщил, что вертолеты Ка-52 «Аллигатор» могут модернизировать с учетом их практического применения в Сирии.

Он добавил, что Ка-52 отлично показал себя в Сирии.

«Были проведены работы с новой управляемой ракетой "Вихрь" - очень хорошие результаты по эффективности. Но совершенству нет предела, поэтому у нас есть пожелания по улучшению прицельной дальности. Мы обсуждали как раз с промышленностью эти вопросы, наметили пути решения», - отметил Борисов.