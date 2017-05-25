Новый вертолет Ка-62 совершил первый полет

Сегодня, 25 мая, первый летный образец нового гражданского многоцелевого вертолета Ка-62 совершил первый испытательный полет. Он прошел в Арсеньеве (Приморье) на летно-испытательной станции компании «Прогресс» холдинга «Вертолеты России». Головной разработчик Ка-62 - АО «Камов».

«По завершении всех необходимых доработок, произведенных в процессе наземных гонок и полетов в режиме «висения», летный образец вертолета Ка-62 в соответствии с программой испытаний по вводу в строй выполнил полет по кругу на скорости 110 км/ч продолжительностью 15 минут», - говорится в сообщении.

Ка-62, рассчитанный на перевозку до 15 пассажиров или 2,5 т груза, в значительной степени нацелен на международный рынок. Он построен с широким использованием композитных материалов (до 60% по массе) и импортных комплектующих (двигатели французской Turbomeca, главный редуктор и трансмиссия - австрийской Zoerkler).

Конструкция Ка-62 основана на армейском Ка-60, стоимость программы - свыше 3 млрд руб. Стартовыми заказчиками вертолета выступят российские силовые ведомства.