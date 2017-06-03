Порошенко разрешил абитуриентам из Крыма поступать в украинские вузы

Президент Украины Петр Порошенко внес в закон о высшем образовании поправки, разрешающие абитуриентам из Крыма поступать в украинские вузы. Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины.

«Закон предусматривает, что для лиц, местом жительства которых является временно оккупированная территория и которые получили документ о среднем образовании, прием на обучение в одно из высших учебных заведений, расположенных на территории Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областей, осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний в пределах установленных квот приема в высшие учебные заведения Украины», — говорится в сообщении.

Согласно документу размер квоты для приема абитуриентов «с оккупированной территории» устанавливается в объеме 1000 мест государственного заказа и распределяется между указанными высшими учебными заведениями в порядке, определенном правительством Украины.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через месяц со дня вступления в силу.