Deutsche Bank понадобилось больше времени для ответа о Трампе и его связях с Россией

Крупнейший банк Германии Deutsche Bank попросил больше времени для ответа на запрос демократов по предоставлению информации о возможных связях президента Дональда Трампа с Россией, сообщил источник Reuters.

В мае несколько представителей Демократической партии из комитета по финансовым услугам палаты представителей США направили руководителю Deutsche Bank Джону Крайану письмо с просьбой предоставить информацию, чтобы выяснить, поддерживало ли российское правительство кредиты, взятые Трампом на его проекты с недвижимостью.

В письме содержалась просьба о предоставлении деталей внутренних проверок транзакций Трампа до пятницы.

Представители Deutsche Bank отказались от комментариев по поводу каких бы то ни было деловых отношений с Трампом.