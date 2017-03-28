Deutsche Bank, которому бизнес Дональда Трампа должен $300 млн, хочет реструктурировать его кредиты

Гарантии дают Deutsche право взыскать через суд другие активы Трампа, если по кредитам будет объявлен дефолт
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Эти кредиты Deutsche выдал компаниям Трампа в 2012–2015 гг.: $170 млн – на строительство отеля в Вашингтоне, $125 млн – на строительство курортного отеля в Майами. Первоначальные условия кредитов на $300 млн обе стороны полностью устраивали. Трамп получил дешевые деньги и мог свободно ими распоряжаться, Deutsche – его личные гарантии. После избрания Трампа президентом США Deutsche задумался, что делать с этими ссудами, имеющими личные гарантии Трампа, пишет Bloomberg со ссылкой на источник. Гарантии дают Deutsche право взыскать через суд другие активы Трампа, если по кредитам будет объявлен дефолт. Но перспектива суда с президентом США Deutsche не радует, поэтому он думает, как реструктурировать ссуды.