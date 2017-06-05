Вице-губернатор Курской области Зубков задержан, возбуждено дело о взятке

Заместитель губернатора Курской области Василий Зубков подозревается в получении взятки, сообщила сегодня официальный представитель Следственного комитета (СКР) Светлана Петренко. «Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении заместителя губернатора Курской области Василия Зубкова, а также Андрея Занина, Александра Филимонова и Натальи Кретовой», - сказала С. Петренко в понедельник «Интерфаксу».

По ее словам, Зубков подозревается в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК), а его соучастники в зависимости от роли каждого - в посредничестве во взяточничестве, даче взятки и пособничестве в даче взятки (по ч. 4 ст. 291.1, ч. 5 ст. 291, ч. 5 ст. 33, ч.5 ст. 291 УК).

По данным следствия, в 2015 г. Зубков получил взятку в виде недвижимого имущества стоимостью более 1 млн руб. за содействие в получении строительной компанией заключения, необходимого для ввода в эксплуатацию жилого дома, где имелся ряд нарушений.

Зубков, курировавший в области региональную безопасность, задержан правоохранительными органами, сообщила ТАСС представитель администрации Курской области Наталья Лымарь. Она отказалась от других комментариев. Источник «Интерфакса» сообщил, что Зубков уже доставлен под конвоем в Москву, где с ним проводятся следственные действия.

Василий Зубков родился в 1955 г., в 1977 г. окончил Тюменское высшее военно-инженерное командное училище, а в 1989 г. - Военно-инженерную академию им. В. В. Куйбышева.