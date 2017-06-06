Чехия отказалась принимать беженцев по квоте ЕС

Министр внутренних дел Чехии Милан Хованец заявил, что Прага не будет принимать беженцев из Италии и Греции по квоте ЕС.

«Чешская Республика больше не будет участвовать в системе квот [на прием беженцев], которая действует до сентября», – приводит чешское издание Parlamentní listy слова министра. Чешские власти приняли такое решение из соображений безопасности, добавил он.

Ранее Хованец заявлял, что Чехия не намерена принимать мигрантов по согласованным квотам Евросоюза даже под угрозой экономических санкций.