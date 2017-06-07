Кадыров переименовал футбольный клуб «Терек»

Грозненский футбольный клуб «Терек» поменял название на «Ахмат». Как передает «Интерфакс», это объявил в Instagram глава Чечни Рамзан Кадыров. «Это не сиюминутное решение. Оно основано на обращениях многих тысяч болельщиков. Перед тем как вынести свой вердикт, cовет директоров провел целый ряд встреч и обсуждений», - добавил он.

Имя «Терек» клуб носил почти 60 лет, до того назывался «Динамо» и «Нефтяник», напомнил Кадыров. В 1994 г. команде запретили играть в чемпионате России и фактически она перестала существовать, пока президент республики Ахмат Кадыров не воссоздал клуб, «преодолевая огромные трудности», написал он. Три года спустя команда вышла в премьер-лигу, стала обладателем Кубка России, а в сезоне 2016-2017 гг. заняла пятое место в турнирной таблице.

Решение о переименовании далось нелегко, потому что «присвоение команде имени "Ахмат" возлагает на каждого из нас, на каждого, кто именует себя членом команды Ахмата-Хаджи Абдулхамидовича, огромную ответственность», отметил глава Чечни. По его убеждению, теперь клуб, носящий такое имя, обязан играть в сто раз лучше, чем в предыдущие годы, а все остальные должны создать для игроков и тренерского штаба достойные условия.