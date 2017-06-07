У дипломатов нет данных о пострадавших россиянах в инцидентах в Тегеране

Российское посольство в Тегеране пока не получило информации о пострадавших согражданах в результате стрельбы в столице. Это «Интерфаксу» сказал пресс-атташе дипмиссии Андрей Ганенко. По его словам, в парламенте Ирана, где днем в среду была открыта стрельба, россиян «по определению быть не могло». «Окрестности около мавзолея имама Хомейни - туристическое место, но сейчас Рамадан, есть надежда, что сейчас россиян там могло не быть», - сказал он.

Посольство следит за развитием ситуации, но еще не разобралось, что конкретно происходит, сказал Ганенко. Пока дополнительных мер по охране здания не принималось.