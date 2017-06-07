СМИ: при двойном теракте в Иране погибли 7 человек, более 35 пострадали

При нападении на парламент Ирана в Тегеране погибли пять человек, количество раненых увеличилось до 25 человек, сообщает иранское агентство Fars.

При нападении на мавзолей имама Хомейни, уточняет Fars, погибли, по последним данным, два человека, 10 получили ранения.

Утром 7 июня на здание парламента Ирана напали неизвестные, позже произошел взрыв. Нападавшие убили несколько человек и забаррикадировались в одном из кабинетов, взяв четырех заложников.

Одновременно с этим нападением четверо неизвестных, среди которых был смертник, атаковали мавзолей. Три террориста открыли огонь по посетителями, смертник привел в действие взрывное устройство.