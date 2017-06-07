Неизвестные атаковали парламент и мавзолей имама Хомейни в Иране

Мавзолей имама Хомейни в Иране TIMA via REUTERS

В Тегеране неизвестные открыли стрельбу в здании парламента и устроили взрыв в мавзолее имама Хомейни, сообщает агентство Farsnews.

По данным издания, на входе в здание парламента неизвестные устроили стрельбу. Местные СМИ приводят противоречивые данные о количестве нападавших и числе пострадавших. По предварительным данным, погиб охранник, точное число пострадавших неизвестно — сообщается, что ранения получили от двух до восьми человек. Среди пострадавших есть гражданские лица.

Данные о том, сколько было нападавших, колеблются от трех до четырех человек. Сообщается также, что иранские службы безопасности блокировали в парламенте смертника со взрывчаткой. Агентство уточняет, что кроме смертника в здании меджлиса находятся и другие нападавшие. Журналисты Fars сообщают, что из здания по-прежнему слышны выстрелы.

В это же время неизвестные напали на мавзолей имама Хомейни. По данным издания, четыре преступника, среди которых был смертник, открыли огонь. Смертнику удалось привести в действие взрывное устройство. По некоторым данным, ранения получили четыре человека.

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за оба нападения.

Пресс-секретарь посольства России в Тегеране Андрей Ганенко сообщил «Интерфаксу», что на данный момент нет информации о пострадавших россиянах.

«На данный момент нет информации о том, что кто-то из россиян мог пострадать. В парламенте их по определению быть не могло. Окрестности около мавзолея имама Хомейни - туристическое место, но сейчас Рамадан, есть надежда, что сейчас россиян там могло не быть», - сказал Ганенко.