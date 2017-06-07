Найдены обломки пропавшего в Мьянме военного самолета

Военный самолет Мьянмы, на борту которого было 106 человека, разбился, его обломки найдены в Андаманском море. Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление официальных лиц страны.

Ранее министерство обороны Мьянмы сообщило, что самолет исчез с радаров. Связь была потеряна около 13:35 (10:05 мск), тогда воздушное судно находилось в 32 км от города Тавой. После того как самолет пропал с радаров, началась поисково-спасательная операция, в которой участвуют четыре военных корабля и два военных самолета. Как отмечает агентство, на борту находились 92 пассажиров и 14 членов экипажа.

Турбовинтовой самолет китайского производства перевозил в основном военных и членов их семей, отмечает AP со ссылкой на заявление представителя минобороны страны.