Тереза Мэй получила от королевы Елизаветы II разрешение на формирование правительства

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сегодня заявила после визита в Букингемский дворец, что королева Великобритании Елизавета II дала ей официальное разрешение на формирование нового правительства.

"Я только что была с визитом у Ее Величества Королевы, и сейчас я приступаю к формированию правительства - правительства, которое может обеспечить уверенность и которое поведет британцев вперед в критическое время для нашей страны", - сказала премьер-министр журналистам.

На прошедших накануне внеочередных выборах Консервативная партия утратила большинство в парламенте. Партия Терезы Мэй не набирает 326 мест, необходимых партии для единоличного формирования правительства. В связи с этим прозвучали требования об отставке Мэй, но премьер решила сформировать «правительство стабильности». Ему предстоит работать с «подвешенным» парламентом (т. е. таким, в котором ни у одной партии нет абсолютного большинства).