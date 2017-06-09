Расчеты подвели Терезу Мэй

Мэй ошиблась в расчетах и проиграла, пишут британские СМИ Alastair Grant / AP

Лидер консерваторов, премьер-министр Тереза Мэй в апреле предложила внеочередные выборы в парламент, чтобы, как она говорила, укрепить единство в Вестминстере к началу трудных переговоров с Евросоюзом, а заодно усилить собственные позиции. На тот момент консерваторы считались фаворитами, но ко дню выборов 8 июня растеряли поддержку избирателей и в результате потеряли в парламенте большинство. Они не набирают 326 мест, необходимых партии для единоличного формирования правительства. Как пишут британские СМИ, Мэй ошиблась в расчетах и проиграла, она услышит призывы уйти в отставку и рискует потерять место лидера партии, британцы выбрали «подвешенный парламент», где ни у одной партии нет достаточного большинства, чтобы проводить свою политику, неясна судьба будущего правительства и в результате вместо укрепления единства страна получила усиление неопределенности перед началом переговоров о Brexit. На предварительных результатах выборов фунт стерлингов подешевел до $1,265 после появления сообщений о том, что Мэй не планирует уходить в отставку. Это падение на 2,4% с уровня, который был перед объявлением результатов экзит-поллов.

К середине дня курс немного поднялся до $1,273. Джордан Рочестер, валютный аналитик Nomura считает, что фунт не упал ниже и нащупал новый уровень поддержки, поскольку выросла вероятность более мягкого варианта разворда с ЕС. «Менее значительное большинство [у консерваторов] может привести к более открытому диалогу при обсуждении направления и непосредственных задач при реализации Brexit, либо Тереза Мэй может уйти в отставку, а на ее место придет человек, менее склонных к «жесткому выходу» из ЕС», – сказа Рочестер FT.

Как сообщает ВВС, на 13.07 мск, когда были известны судьбы 649 мандатов из 650, консерваторы получили 318 мест, это на 12 меньше, чем у них было до выборов. Лейбористы добавили себе 29 мест и получили пока 261 мандат. Шотландская национальная партия потеряла 21 место и получает пока 35 мандатов, либерал-демократы получат 12 мест (на 4 больше), Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии - 10 мест. Антиглобалистская партия независимости UKIP не получила ни одного мандата, еще 13 мест - у представителей мелких партий, сообщает BBC.

Лейбористская партия не будет входить в коалиции для формирования правительства. Она намерена возглавить миноритарное правительство, заявил радио ВВС представитель партии Джон Макдоннелл. Его цитирует Reuters. Лидер лейбористов Джереми Корбин ранее заявил, что в Британии пора сформировать правительство, которое будет действительно отражать интересы всего населения. Результатами своей партии Корбин доволен и уже заявил, что готов служить отечеству. Макдоннел заявил, что, по его мнению, в консервативной партии нет стабильности.

Мэй уже заявила, что в нынешней ситуации стране нужна стабильность и долг ее и ее соратников по партии – эту стабильность обеспечить. Как считает Reuters, Мэй дала понять, что как действующий премьер она сделает попытку сформировать правительство, но неясно, будет ли у нее достаточная поддержка. Политический обозреватель ВВС Лора Кюнсберг заявила, что что у Мэй сейчас нет намерения уйти в отставку. Позднее пресс-служба премьера сообщила, что в 12.30 по Лондону (14.30 мск) Мэй попросит у Елизаветы II одобрения на формирование кабинета министров.

Консерваторы начали переговоры с североирландской Демократической юнионистской партией (DUP) о формировании коалиции, утверждает Sky News. У коалиции было бы минимум 328 мандатов. О том, что Мэй попытается сформировать кабинет в коалиции с DUP, пишет и Financial Times. По информации Sky, юнионисты склонны поддержать консерваторов. В DUP ВВС подтвердили, что получили предварительные предложения от консерваторов, но говорить о каких-либо договоренностях еще очень рано.

Мэй и Корбин, а также лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен переизбраны в своих округах, бывший лидер либерал-консерваторов Ник Клегг и бывший лидер шотландских националистов Алекс Сэлмонд - проиграли.

Результаты выборов поставили под вопрос стремление шотландской националистической партии к независимости. Ранее Никола Стерджен собиралась добиваться нового референдума об отделении и затем - возвращения в ЕС уже отдельно от Лондона. Теперь националисты вместо 56 мест в парламенте получат 25, а консерваторы, напротив, добились больших успехов в Шотландии, в значительной степени благодаря упорной кампании лидера шотландского крыла партии Рут Дэвидсон против отделения, отмечает Reuters.

Перспектива получить «подвешенный» парламент (т. е. такой, в котором ни у одной партии нет абсолютного большинства) осложнит ведение переговоров о выходе из ЕС, отмечает Джеймс Этей, управляющий портфелем в Aberdeen Asset Management. В Евросоюзе начали опасаться, что неопределенность в Великобритании может сорвать график переговоров о Brexit.

Еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер уже заявил, что неясно, удастся ли начать переговоры по Brexit 19 июня, как это планировалось, передает Reuters. Он заявил радио Deutschlandfunk, что Еврокомиссии нужен для переговоров сильный партнер и правительство, которое способно действовать, иначе переговоры могут плохо закончиться. Пресс-секретарь Еврокомиссии, впрочем, сказала, что Брюссель готов к переговорам, но от дальнейших комментариев отказалась.

Министр ФРГ по делам Европы Михаэль Рот напомнил, что на переговоры по Brexit выделено два года и времени терять нельзя. Бывший премьер-министр Бельгии, а ныне депутат Европарламента Ги Верхофстадт напомнил, что сначала премьер Дэвид Кэмерон пытался заставить замолчать евроскептиков, согласившись на референдум по Brexit и понадеявшись на избирателей, и получил неожиданный результат, теперь похожую ошибку сделала Мэй. «После Кэмерона это сделала Мэй, и теперь и без того сложные переговоры еще больше усложнятся», - сказал Верхофстадт.

Где голосуют британские избиратели