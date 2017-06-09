Тереза Мэй и консерваторы ухудшили позиции в результате выборов

По прогнозам, правящая партия получит на 13 мандатов меньше, чем у нее было, и потеряет абсолютное большинство

Тереза Мэй в апреле предложила провести внеочередные парламентские выборы, чтобы укрепить позиции Великобритании на переговорах в Евросоюзам об условиях Brexit Frank Augstein / AP

Консерваторы теряют абсолютное большинство в британском парламенте, судя по экзит-поллам после голосования на выборах 8 июня. Как прогнозирует ВВС, они получат 318 мандатов при том, что для формирования кабинета министров партии необходимо минимум 326. Лидер лейбористов Джереми Корбин уже призвал лидера консерваторов Терезу Мэй уйти в отставку с поста премьер-министра. Она, однако, заявила, что с товарищами по партии обязана обеспечить стабильность в стране. На предварительных результатах выборов фунт стерлингов подешевел на 1,5%, до $1,2764 за фунт, сообщает Reuters. Cнижение курса в эту ночь достигало отметки $1,2693, минимальной с 18 апреля, дня объявления внеочередных выборов.

Телекомпания ВВС составила прогноз результатов выборов на основании экзит-поллз, проведенных на 144 избирательных участках среди 30 450 человек. По этому прогнозу консерваторы наберут 318 мандатов, что на 13 меньше, чем у них было до выборов. Лейбористы получат 267 мандатов, что на 35 больше, чем у них было, либерал-демократов станет больше на трех человек, шотландских националистов - меньше на 24. По прогнозу Sky News, консерваторы наберут от 315 до 325 мест в парламенте, но точно не получат необходимого большинства.

Мэй и Корбин, а также лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен переизбраны в своих округах, бывший лидер либерал-консерваторов Ник Клегг и бывший лидер шотландских националистов Алекс Сэлмонд - проиграли.

Тереза Мэй в апреле предложила провести внеочередные парламентские выборы, чтобы укрепить позиции Великобритании на переговорах в Евросоюзам об условиях Brexit. Она заявила тогда, что в Вестминстере нет необходимого единства по этому вопросу. На момент объявления выборов консерваторам предрекали победу с большим отрывом, однако в последний месяц их отрыв от лейбористов заметно сократился, по оценке СМИ . Мэй провела не самую удачную предвыборную кампанию. «Даже если Мэй выиграет выборы, это будет не благодаря кампании, а вопреки», – отмечала Guardian до голосования. В результате выборов появилась новая неопределенность в отношении того, кто будет формировать правительство. Нынешние результаты будут для нее унижением, отмечает ВВС. Reuters предсказывает, что в пятницу она услышит призывы уйти в отставку.

Корбин уже высказался в том духе, что если у этих выборов и был какой-то мессидж, то это явно то, что Мэй проиграла. «Премьер-министр объявила эти выборы, потому что ей был нужен мандат. В результате она получила такой мандат: консерваторы потеряли несколько мест, потеряли голоса, потеряли поддержку и потеряли доверие, - заявил он. - Мне кажется, этого достаточно для отставки, чтобы было сформировано новое правительство, которое действительно будет представлять интересы всего населения этой страны».

«В это время, больше чем когда-либо, стране нужен период стабильности», - заявила после этого Мэй. По ее словам, если у консерваторов все же сохранится большинство в парламенте, партия будет обязана обеспечить эту стабильность и будет это делать.