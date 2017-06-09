Гендиректор Aston Martin призвал политиков поскорее сформировать правительство

Гендиректор Aston Martin Энди Палмер наутро после парламентских выборов призвал британских политиков быстро объединиться и сформировать правительство. Как передает ВВС, он сделал это заявление, когда по предварительным итогам голосования стало понятно, что консерваторы потеряли места в парламенте и лишились права в одиночку формировать парламент. Для этого им придется создавать коалицию. Британцы выбрали «подвешенный парламент», в котором ни у одной партии нет достаточного большинства для проведения своих решений.

По словам Палмера, бизнесу совершенно необходимо быстрое и решительное определение будущей политики, чтобы можно было продолжать инвестировать в долгосрочный рост и обеспечивать конкурентоспособность британской экономики. Он считает, что необходимо быстро определить контуры отношений с Евросоюзом, а также заверить ключевых торговых партнеров, что Британия сохраняет благоприятный инвестиционный климат.